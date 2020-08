O programa permite que mais de 16 mil pessoas de todo o país, incluindo da Madeira e dos Açores, possam adquirir a medicação a custo zero.

Segundo o jornal, o programa tem hoje 16 vezes mais beneficiários do que no ano de estreia, em 2016, e registou um aumento de cerca de 50% de julho de 2019 para este ano.

Maria de Belém Roseira, embaixadora da Dignitude, explica ao JN que a referenciação de beneficiários é feita pelos parceiros locais, que avaliam a carência com base do conhecimento no terreno e documentos (incluindo a declaração de IRS do ano anterior).

Por isso, à semelhança do que aconteceu com os incêndios de Pedrógão Grande, a associação criou um fundo de emergência exclusivamente para ajudar pessoas que perderam o emprego ou sofreram um corte no salário devido à pandemia — que não se enquadravam nos requisitos para entrarem no programa.