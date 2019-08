Para o ministro, este aumento de procura é “um sinal da qualidade e confiança do ensino superior em Portugal e, por isso, são aspetos positivos que têm que continuar a evoluir durante os próximos anos, para chegarmos às metas que ambicionamos”.

“É um fator de confiança principalmente das sociedades dos países lusófonos, com uma grande participação de brasileiros, que hoje representam um terço dos estudantes estrangeiros em Portugal, seguido de um aumento de estudantes africanos, nomeadamente de Angola, claramente de Cabo Verde, onde a fração é particularmente grande, mas também, recentemente, da Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe”, afirmou.

Manuel Heitor apontou também o “número crescente” de estudantes europeus a fazer doutoramentos e pós graduações em Portugal, nos últimos anos, particularmente vindos do sul da Europa: Itália, Espanha e França, o que acresce aos estudantes em mobilidade, que vêm de toda a Europa.

“Este ano temos em Portugal mais de 16 mil estudantes, parte deles em mobilidade, nomeadamente no âmbito do programa Erasmus. No ano 2000 eram apensas cerca de dois mil, portante aumentou oito vezes nos últimos vinte anos o numero de estudantes que vem para Portugal estudar, o que “é sempre um fator associado à atratividade do país, mas também, claramente, à confiança e à qualidade do ensino superior em Portugal, que hoje esta totalmente integrado em redes europeias”.