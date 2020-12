Trata-se de uma pessoa que permanece num centro de quarentena depois de regressar do estrangeiro.

“Este é o primeiro caso positivo da variante sul-africana na Austrália”, disse a responsável de saúde do estado de Queensland, Yvette D’Ath, em comunicado.

A mulher, que chegou a Brisbane proveniente da África do Sul a 22 de dezembro, foi transferida do centro de quarentena onde foi alojada para um hospital em Queensland, e as autoridades sanitárias acreditam que o caso não representa um risco de infeção local.

Por sua vez, a Índia anunciou hoje ter detetado seis pessoas infetadas com a variante do novo coronavírus descoberta em território britânico e que tinham regressado do Reino Unido nas últimas semanas

O Ministério da Saúde informou em comunicado que os seis pacientes estavam isolados e que os seus companheiros de viagem foram localizados.

Os contactos diretos com os doentes infetados foram também colocados em quarentena.

A Índia tinha suspendido os voos de e para o Reino Unido até ao final do ano, justificando a decisão com o facto de a nova variante estar "a espalhar-se e a crescer rapidamente".