A crise dos 'media' foi agravada pela recessão económica provocada pela pandemia de covid-19. Na Austrália, dezenas de jornais encerraram e centenas de jornalistas foram despedidos nos últimos meses.

O Facebook e a Google opõem-se a qualquer medida que os obrigue a partilhar receitas publicitárias e sugeriram que, se os pagamentos forem introduzidos, podem simplesmente boicotar os 'media' australianos.

"O projeto de lei apresentado hoje vai atrair a atenção de muitas agências de regulação e de muitos governos em todo o mundo", considerou o ministro australiano.

A Google já disse estar "profundamente desiludido" com o projeto de lei. "A intervenção musculada do governo australiano ameaça travar a economia digital australiana e pode ter impacto nos serviços que fornecemos aos australianos", disse a diretora-geral do Google para a Austrália e Nova Zelândia, Mel Silva.

A reação do Facebook foi mais breve. "Estamos a estudar a proposta do Governo para ver o impacto que terá na nossa atividade, nos serviços e investimentos no ecossistema mediático australiano", declarou Will Easton, diretor-geral do Facebook para a região.