Robert Weber, de 58 anos, foi encontrado perto de uma barragem, depois de ter sido visto pela última vez a 6 de janeiro, noticia a BBC.

"Ficou três dias no carro com o seu cão, antes de ficar sem água", disse, em comunicado, a polícia de Queensland, acrescentando que Robert terá ficado com o carro preso na lama no meio de uma estrada de terra.

"Então, saiu a pé, perdeu-se e ficou numa barragem, onde sobreviveu a dormir no chão, beber água da barragem e a comer cogumelos", explicou a polícia, que já tinha suspendido as buscas, por não encontrar o rasto do desaparecido.

Weber foi levado para o hospital, "sofrendo com a exposição às intempéries, mas, em geral, encontrava-se bem e a salvo", disse a polícia, acrescentando que o cão ainda não foi encontrado.