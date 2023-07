A polémica já vai longa, isto depois da autarquia de Setúbal ter cortado o subsídio de turno, 25% do salário base dos bombeiros. André Martins, presidente da Câmara, sempre defendeu em público os seus sapadores, salientando que esta medida se deveu a uma ordem judicial.

Consciente dos problemas dos bombeiros, o próprio também pediu uma reunião com o Governo para tentar solucionar este problema, algo que aconteceu esta quarta-feira. Em declarações exclusivas ao SAPO24, poucos minutos após o encontro com Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, o autarca confirmou que o Executivo assumiu as responsabilidades neste processo.

"O Governo vai iniciar um processo de revisão dos Estatutos dos bombeiros. Solicitei que este processo fosse urgente, pois além da corporação de sapadores de Setúbal há outras na mesma situação. Fiz este apelo porque senti o problemas dos bombeiros e das suas famílias. O Governo vai então tratar deste processo de revisão, sendo que assumiu também a responsabilidade neste processo. Aliás, tinham de assumir e assumiram, foi o que me foi dito", começou por salientar André Martins, que reconhece algumas críticas dos bombeiros.

"Há sempre