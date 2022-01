O presidente da Junta de Freguesia de São Romão do Neiva, Viana do Castelo, denunciou hoje descargas poluentes no ribeiro de Radivau, junto à zona industrial de Neiva, e acionou a GNR para investigar a sua origem.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Salgueiro adiantou que a descarga foi hoje detetada na segunda fase da zona industrial de Neiva e, após se deslocar ao local e constatar que “a pouca água que corre no ribeiro corre branca”, comunicou o caso à GNR. O autarca disse ter tido conhecimento de “algumas ligações clandestinas para o ribeiro de Radivau que atravessa a zona industrial e tem empresas instaladas de um lado e do outro”. “É uma situação muito preocupante porque o ribeiro de Radivau vai desaguar ao rio Neiva”, sublinhou o autarca. Segundo o autarca, este tipo de descargas poluentes na segunda fase da zona industrial, “onde estão instaladas cerca de 50 empresas” acontecem com “alguma frequência”. “Estou bastante apreensivo porque está em causa o meio ambiente, a fauna e a flora. Há alguns anos que não há maneira de resolver este problema. É travar este tipo de descargas e penalizar os responsáveis”, afirmou. A Lusa contactou a GNR que confirmou estar a investigar o caso. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram