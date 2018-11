O “SOS” que pretendem lançar através desta iniciativa, vai ser dado no domingo, em Montalvão, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, no decorrer de um encontro onde também será debatida a falta de acessibilidades, situação que condiciona a ligação destas zonas separadas pelos rios Tejo e Sever.

“A desertificação é um problema e este encontro serve para alertar para as nossas necessidades, e uma das formas de evitar o isolamento é através de ligações que possam juntar estas três regiões”, disse o presidente da Junta de Freguesia de Montalvão, José Possidónio, em declarações à agência Lusa.

A construção de uma ligação ou a abertura diária da ponte que liga Montalvão à povoação espanhola de Cedillo (Cáceres) é uma das principais reivindicações dos autarcas.

Enquanto os governos de Espanha e de Portugal não avançam com nenhum projeto, as populações dos dois lados da fronteira “apenas se cruzam” aos fins de semana, quando a empresa hidroelétrica espanhola Iberdrola retira os cadeados dos portões e reabre ao trânsito a ponte situada na confluência dos rios Tejo e Sever.