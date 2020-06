"Há um conjunto significativo de concelhos no Médio Tejo onde se reportam anomalias (...) muito significativas em termos de entrega de próprio correio, com impacto não apenas para os particulares, mas também, e de forma muito expressiva, para as empresas, que, em alguns casos, fizeram chegar às câmaras municipais a situação" com que estão confrontadas, disse à Lusa o secretário executivo da CIM Médio Tejo, com sede em Tomar, no distrito de Santarém.

Segundo Miguel Pombeiro, o Conselho Intermunicipal da CIM Médio Tejo deliberou "tomar uma posição sobre o assunto", que enviou para os CTT e também para o regulador, a ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, reiterando que "a situação começa a ser, de alguma forma, preocupante" para os municípios da região.

"Os autarcas demonstraram preocupação com o serviço deficitário que está a ser prestado pelos Correios de Portugal, situação que se repete há já bastantes dias, e que nos tem vindo a criar alguns constrangimentos na nossa região e na grande maioria dos municípios do Médio Tejo", sublinhou Miguel Pombeiro, tendo feito notar que as anomalias, que se verificavam de forma episódica, agudizaram-se "bastante nas últimas semanas, com atrasos muito significativos na entrega do correio".

De acordo com o secretário executivo desta CIM, "os serviços dos CTT não estão a ser devidamente assegurados, estando vários setores afetados, não só através da rede de distribuição postal (carteiros), como também na rede de atendimento (lojas), provocando atrasos diversos na entrega de correspondência nos vários concelhos da nossa região".