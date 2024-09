A PJ executou na manhã desta terça-feira mais de 40 mandados de busca na Madeira, dos quais resultaram sete detenções, uma das quais o autarca da Calheta, Carlos Teles, de acordo com a CNN Portugal.

"A Polícia Judiciária (PJ) realizou, hoje, na Região Autónoma da Madeira uma operação policial que visou a realização de sete detenções e a execução de 43 mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, por suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Os sete detidos são autarcas, empresários, funcionários públicos, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos.

No que diz respeitos a buscas, duas delas foram realizadas em sede de municípios e quatro em secretarias regionais.

A investigação, desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, iniciou-se em 2020, sobre condutas consideradas como criminalidade altamente organizada.

No total, participaram na operação “AB INITIO” cerca de 110 elementos da PJ, quatro Procuradores da República, dois Juízes do Tribunal Judicial do Funchal e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica", lê-se no comunicado.