Numa lista divulgada hoje em Coimbra, estão incluídos o atual presidente do município da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, que se recandidata àquela câmara, Fermelinda Carvalho, que candidata a Portalegre, o ex-presidente de autarquia Luís Gomes a Vila Real de Santo António, José Manuel Silva a Coimbra e Pedro Pimpão a Pombal.

Na conferência de imprensa, Rui Rio afirmou que já estão anunciados cerca de metade dos candidatos do partido.

O presidente do PSD salientou que até ao final do mês todas as candidaturas do partido serão anunciadas.

Durante a sua intervenção, Rui Rio destacou que faz uma "avaliação bastante positiva" do processo de escolha de cabeças de lista às autárquicas até ao momento.

"Quando aparecem vaidades pessoais, a Comissão Política Nacional intervém e procura o candidato adequado às circunstâncias", disse, sublinhando que o processo tem sido pacífico, "face àquilo que é o normal".

O líder social democrata referiu ainda que, na próxima semana, será assinado um acordo nacional com o CDS-PP, para permitir que haja coligações às autárquicas com esse partido "em todos os concelhos em que ambas as concelhias o desejem e ambas as direções nacionais homologuem".

Lista dos 51 candidatos do PSD às eleições autárquicas deste ano homologada pela Comissão Política Nacional do partido e hoje apresentada, organizada por distritos e por concelhos:

Aveiro

- Anadia: João Nogueira Almeida

- Espinho: António Vicente Pinto

- Oliveira do Bairro: José Carlos Soares

Bragança

- Alfandega da Fé: Vitor Bebiano

- Macedo de Cavaleiros: António Morais

- Miranda do Douro: Helena Barril

- Mogadouro: António Joaquim Pimentel

- Vila Flor: Pedro Lima

- Vinhais: Carlos Almendra Frias

Coimbra

- Coimbra: José Manuel Silva

- Condeixa-a-Nova: Nuno Claro

- Figueira da Foz: Pedro Machado

- Lousã: Victor Carvalho

- Oliveira do Hospital: Francisco Rodrigues

- Tábua: Fernando Tavares Pereira

Évora

- Arraiolos: António Garcia

- Estremoz: José Roquete

- Évora: Henrique Sim-Sim

- Mourão: João Fortes

- Redondo: David Galego

- Reguengos de Monsaraz: Marta Prates

- Vendas Novas: Ricardo Manuel Videira

Faro

- Lagos: Pedro Moreira

- Olhão: Álvaro Viegas

- Tavira: Dinis Faísca

- Vila Real de Santo António: Luís Gomes

Guarda

- Guarda: Carlos Chaves Monteiro (atual presidente da Câmara)

- Manteigas: Nuno Soares

- Trancoso: João Carvalho

Leiria

- Alvaiázere: João Paulo Guerreiro

- Ansião: Célia Freire

- Pedrógão Grande: António José Lopes

- Pombal: Pedro Pimpão

Lisboa

- Alenquer: Nuno Henriques

- Odivelas: Marco Pina

Portalegre

- Alter do Chão: Francisco Miranda

- Portalegre: Fermelinda Carvalho

Porto

- Baião: Paulo Portela

- Matosinhos: Bruno Pereira

- Marco de Canaveses: Maria Amélia Ferreira

- Paredes: Ricardo Sousa

- Santo Tirso: Carlos Alves

- Vila do Conde: Pedro Soares

Viana do Castelo

- Caminha: Liliana Silva

Vila Real

- Chaves: Francisco Tavares

- Mesão Frio: António Teixeira

- Montalegre: José Moura Rodrigues

- Sabrosa: Mário Varela

- Santa Marta de Penaguião: Daniel Teles

Viseu

- Santa Comba Dão: António Correia

- São João da Pesqueira: Vitor Sobral