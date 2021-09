“O caso do encerramento da refinaria da Galp, em Leça da Palmeira, com o consequente despedimento coletivo, foi uma verdadeira hecatombe do ponto de vista social e do desenvolvimento do território, pois “pôs a nu” a falta de planeamento e visão para o município”, apontou Carla Silva.

Para a cabeça de lista do BE à autarquia de Matosinhos, no distrito do Porto, este encerramento vai por um lado adensar a desindustrialização e aumentar a dependência externa e, por outro lado, elevar o grau de desemprego no concelho que tem vindo a crescer devido à crise pandémica.

“Não há fundos para a transição justa que consigam ressarcir estas pessoas: há, sim, uma verdadeira ‘transição (in)justa’, porque não se acautelou nem os trabalhadores nem a economia do território, contrariamente às afirmações recentes do primeiro-ministro e da atual candidata do Partido Socialista”, salientou.

Carla Silva afirmou também que “refinarias de lítio ou qualquer atividade económica de âmbito semelhante, pensados na Europa, gizados pelo atual ministro do Ambiente e viabilizados, de forma conveniente, pela atual líder da autarquia, não serão nunca bem-vindos a Matosinhos”.

A deputada do BE na Assembleia Municipal de Matosinhos focou o seu discurso na “luta pelo ambiente”, apontando que a autarquia local “não tem tido visão nem planeamento estratégico nesta matéria, nem tão-pouco tem desenvolvido um urbanismo centrado na qualidade de vida das pessoas e na sustentabilidade deste território”.

Carla Silva defende que é necessário “pôr em prática um plano municipal de resposta às alterações climáticas que incluam medidas urgentes de mitigação, adaptação e resposta às perdas e danos daí decorrentes”, mas, sobretudo, “um plano que pense a longo prazo nos projetos de grande dimensão, a fim de não hipotecar o futuro das próximas gerações”.

Para a bloquista, Matosinhos deve ser “um território descarbonizado, atento à transição ecológica e energética e que proteja as barreiras naturais” como a orla costeira, as suas praias e os espaços verdes.

E manifestou ainda preocupação com “as falhas recorrentes na recolha de resíduos e limpeza urbana, cujo contrato de concessão teima em ser defendido" pelo atual executivo do PS, apontando que prejudica “muito seriamente todos os habitantes do concelho e a saúde pública no território”.

São cabeças de lista à Câmara Municipal de Matosinhos nas eleições de domingo a atual presidente, Luísa Salgueiro (PS), José Pedro Rodrigues (CDU - coligação PCP/PEV), Bruno Pereira (coligação PSD/CDS-PP), Carla Silva (BE), Nuno Pires (PAN), Humberto Silva (Iniciativa Liberal), Israel Pontes (Chega), Joaquim Jorge (independente) e António Parada (independente).