“É perfeitamente conciliável o exercício do cargo de vereação com o de deputado. Existem vários casos no país. E eu não sou um deputado que está agora a concorrer à Câmara de Aveiro. Estive sempre envolvido nos temas autárquicos em Aveiro (...) Portanto, vemos como uma mais-valia e não como um problema”, disse à Lusa o candidato.

Nelson Peralta, que concorre pela terceira vez consecutiva à Câmara de Aveiro, falava após a entrega das listas do BE à Assembleia e Câmara Municipal e a nove das 10 Assembleias de Freguesia do concelho (não concorre em São Jacinto), no Tribunal de Aveiro.

Acompanhado, entre outros, do mandatário, o músico Rui Oliveira, o candidato valorizou o facto de as listas serem “bastante paritárias”, assinalando que dos 11 cabeças de lista do partido aos órgãos autárquicos em Aveiro, seis são homens e cinco são mulheres.

“A participação política não deve estar apenas afunilada num género. Deve ser obviamente paritária como é a sociedade e as listas do Bloco são assim paritárias”, disse.

Nelson Peralta adiantou ainda que as listas, com mais de 150 nomes, incluem “muitos independentes”, que não são do BE, mas que “se reveem num projeto que coloca no centro das preocupações novas políticas por uma Aveiro solidária”.

“O Bloco de Esquerda foi esse ponto de encontro entre muitas pessoas, de muitos setores sociais, que pudessem vir confluir aqui para uma candidatura muito forte”, disse o candidato.

Quanto a resultados, Nelson Peralta lembrou que há quatro o BE “subiu bastante” a sua votação em Aveiro, passando de dois para sete eleitos autárquicos, afirmando que esta candidatura “tem todas as condições para eleger um vereador e para eleger em todas as juntas de freguesias”.

“Consideramos que estão abertas as possibilidades para eleger [um vereador] para a Câmara Municipal e assim evitar qualquer maioria absoluta, e julgamos que isso é um facto decisivo em Aveiro”, referiu.

Atualmente, o BE tem sete eleitos, dois na Assembleia Municipal e um em cada uma das Juntas de Freguesia de Glória/Vera-Cruz, Esgueira, Cacia, Santa Joana e Eixo/Eirol.

São também candidatos à Câmara de Aveiro nas eleições autárquicas marcadas para 26 de setembro o atual presidente Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM), Manuel Oliveira de Sousa (PS/PAM), Miguel Viegas (CDU) e Cândido Oliveira (Chega).

Nas eleições autárquicas de 2017, a coligação PSD/CDS-PP/PPM ganhou a Câmara com 48,52% dos votos e seis mandatos, o PS obteve 30,97% dos votos e três mandatos, enquanto o BE ficou em terceiro, com 6,81% dos votos, sem nenhum vereador eleito.

No concelho, a coligação PSD/CDS-PP/PPM lidera nove juntas de freguesia e o PS uma.