Segundo essa estrutura partidária do distrito de Aveiro, também ela liderada pelo cabeça-de-lista agora revelado, a decisão foi tomada na segunda-feira à noite e teve em conta o percurso pessoal, profissional e político de Miguel Reis.

O PS realça que esse trajeto tem sido "centrado em Espinho", uma vez que o arquiteto já foi vogal da Assembleia de Freguesia de Anta, deputado na Assembleia Municipal de Espinho e membro da Assembleia Distrital do Porto do PS, além de se manter como membro da comissão nacional do partido.

Em declarações à Lusa, Miguel Reis afirma que assume o desafio "com grande sentido de responsabilidade" e diz-se apostado em obter para o concelho "uma gestão autárquica de proximidade, diálogo e participação, centrada na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e capaz de colocar Espinho num caminho de futuro e desenvolvimento sustentável".

Entre as suas prioridades em caso de vitória eleitoral nas autárquicas inclui-se a intenção de "reforçar as políticas de apoio às famílias e dar um novo ímpeto às áreas da saúde e educação".

O candidato socialista à Câmara de Espinho propõe-se também "garantir a normalização do quadro urbano, terminando as obras em curso e planeando melhor futuras intervenções", com o que espera "alavancar a atividade comercial e garantir a preservação das atividades tradicionais".

Outras ambições suas são "criar uma política municipal de habitação que seja acessível às classes médias, fomentar o crescimento demográfico, melhorar a rede de transportes públicos e assumir de forma séria a necessidade de ter um município mais verde e ecologicamente sustentável".

Com 43 anos de idade, Miguel Reis concilia a sua atividade política com a docência na Escola Profissional de Espinho e a investigação "nas áreas da Governação do Mar, da Energia e Ambiente, das Novas Formas de Habitar e da Proteção Civil".

Na corrida eleitoral à Câmara de Espinho, que é há três mandatos governada pelo PSD e cujo executivo conta presentemente com quatro eleitos sociais-democratas e três socialistas, tem já como concorrente oficial o atual vice-presidente da autarquia, Vicente Pinto.