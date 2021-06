A proposta foi apresentada num encontro da CDU, em Lisboa, em que foi apresentado um compromisso eleitoral da coligação para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), com a presença de candidatos da coligação a vários concelhos dos dois lados do Tejo.

“Não é sustentável, como pretendem PS e PSD, adiar mais a desativação [do aeroporto] da Portela, prolongando por décadas esta aberração anacrónica e sem paralelo no contexto das capitais europeias de termos o principal aeroporto nacional a crescer dentro da cidade”, afirmou João Ferreira, o candidato da coligação à câmara de Lisboa.

Para João Ferreira, “impõe-se a substituição progressiva, mas definitiva da Portela com a construção faseada do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, a melhor e mais bem estudada solução de todas as que até hoje foram consideradas”.

O texto do compromisso defende, igualmente, a construção da terceira travessia do Tejo, uma ponte rodoferroviária, entre Chelas e Barreiro, opção defendida pelo autarca da Moita e recandidato, Rui Garcia.

No encontro, falaram os candidatos às câmaras André Martins (Setúbal), Maria das Dores Meira (Almada), Bernardino Soares (Loures), Rui Garcia (Seixal), Carlos Humberto (Barreiro), que será encerrado pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.