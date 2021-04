Alfredo Maia, de 59 anos, e residente em Águas Santas, foi membro da Assembleia Municipal do Porto, em substituição, e é atualmente membro da Assembleia Municipal da Maia, onde preside à Comissão de Transportes e Mobilidade.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a concelhia da CDU da Maia avança que a apresentação pública desta candidatura realizar-se-á a 24 de abril.

Contactado pela Lusa, o candidato remeteu declarações para a sessão de apresentação.

Alfredo Maia, que é jornalista do Jornal de Notícias desde 1988, iniciou carreira em 1981 no jornal O Primeiro de Janeiro, no qual foi membro da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação.

Foi jornalista na Rádio Activa, tendo colaborado também na Rádio Nova e em publicações como O Jornal, Sábado (1.ª série), Seara Nova e Vértice, bem como colunista no site AbrilAbril sobre crítica de media.

No Jornal de Notícias faz parte do Conselho de Redação, tendo sido já delegado sindical.

Entre 1993 e 2015, Alfredo Maia foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas, primeiro como vice‐presidente e, desde 2000, como presidente da direção. Atualmente é membro do Conselho Deontológico.

Ainda de acordo com a nota curricular da concelhia da CDU, o agora candidato pela coligação PCP/PEV à Maia, foi também vice‐presidente da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, membro suplente da Comissão de Apelo da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) e membro efetivo da Comissão de Classificação de Publicações da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A Câmara da Maia é atualmente liderada pela coligação PSD/CDS-PP que conquistou, nas autárquicas de 2017, seis mandatos, sendo oposição no executivo a coligação PS/JPP com cinco eleitos.

O atual presidente, António Silva Tiago, era até aqui o único candidato às próximas autárquicas anunciado neste concelho.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).