“Candidato-me porque acho que é a altura de alguém independente, fora de todo o contexto partidário, tentar encontrar as melhores soluções, até as mais técnicas, mais que políticas, para a cidade do Porto (…). Criei o movimento 'Porto com Porto' e esta candidatura emana desse nome e desse movimento”, disse António Araújo.

Diretor do Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde de Santo António, e fundador do movimento Porto com Porto, António Araújo vai apresentar a candidatura a 4 de junho em hora e local ainda a definir.

À Lusa o candidato avançou "como prioridades e preocupações os domínios da segurança, da habitação e da mobilidade”.

“São três dos vetores que mais preocupam os cidadãos do Porto, os munícipes, e, portanto, que mais nos preocupam a nós. Depois, queremos também tentar desenvolver projetos que permitam à cidade progredir”, referiu.

Até ao momento, foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro, pelo PS, de Pedro Duarte, pelo PSD, de Diana Ferreira, pela CDU, Nuno Cardoso, pelo movimento Porto Primeiro, Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, Aníbal Pinto, pela Nova Direita, Sérgio Aires, pelo Bloco de Esquerda, e também como independente a do atual vice-presidente Filipe Araújo.

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento independente de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas deverão ocorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro deste ano.