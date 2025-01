Fonte próxima do antigo primeiro-ministro disse à agência Lusa que, no caso de recandidatura, o autarca da Figueira da Foz concorre com o apoio do PSD e do movimento independente FAP.

Na quarta-feira à noite, o PSD da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, divulgou um comunicado a anunciar que Santana Lopes foi aprovado, por unanimidade, como candidato do partido.

"O objetivo desta aprovação assenta em princípios de desenvolvimento da Figueira da Foz na região de Coimbra com o consequente mérito que merece perante o país, sempre baseados no melhor para as populações", lê-se na publicação.

Hoje de manhã, a presidente da Comissão Política Concelhia, Ana Oliveira, disse à agência Lusa que o autarca "é a pessoa mais indicada para lutar pelos interesses do concelho".

Também o presidente da distrital do PSD de Coimbra confirmou hoje à agência Lusa o apoio à recandidatura de Santana Lopes na Câmara da Figueira da Foz.

"A candidatura vem de encontro à vontade e expectativa do PSD e terá todo o nosso apoio", disse o presidente da estrutura social-democrata, Paulo Leitão.

O antigo primeiro-ministro Santana Lopes governa o município figueirense desde 2021, pela segunda vez, depois de ter sido presidente de Câmara duas décadas antes, entre 1997 e 2001.

Nas últimas autárquicas, foi eleito sem maioria absoluta, mas um acordo com o então líder local do PSD, Ricardo Silva, único vereador social-democrata na Câmara da Figueira da Foz, garantiu a maioria ao executivo da FAP a partir de junho de 2023.