A segunda fase da vacinação contra a gripe teve início no passado dia 18 de outubro, a cidadãos com 65 ou mais anos e vai prosseguir por ordem decrescente de idades, começando pelos utentes com idade igual ou superior a 80 anos.

Hoje, a DGS anunciou que "as pessoas com 75 ou mais anos podem efetuar a partir de hoje o pedido de autoagendamento para serem vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 e/ou com a vacina contra a gripe". Para tal, basta que acedam ao Portal COVID-19.

Já "o autoagendamento das pessoas com mais de 70 anos irá decorrer a partir de segunda-feira, dia 8 de novembro, tendo sido possível antecipar ainda para hoje o agendamento acima dos 75 anos".

“Os utentes vão ser convocados através de SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para Covid-19)”, refere a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

"No Portal COVID-19 será agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, mas no Centro de Vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas", alerta ainda a autoridade de saúde.

Conforme Graça Freitas já tinha hoje anunciado, a partir de 8 de novembro "as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação em regime de Casa Aberta e pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 e/ou com a vacina contra a gripe".

No entanto, a DGS alerta que "antes de se dirigirem a um Centro de Vacinação, as pessoas devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência".

"A grande maioria das pessoas elegíveis com mais de 65 anos pode ser vacinada com as duas vacinas, o que possibilitará que a proteção contra as duas doenças se obtenha num espaço de tempo mais curto", refere ainda o comunicado.

Até agora, foram vacinadas contra a gripe 740 mil pessoas. A terceira dose contra a Covid-19 foi administrada a 315 mil pessoas, sendo que 86% da população tem já as duas doses.