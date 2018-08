As conclusões preliminares da autópsia ao corpo do empresário não permitem para já perceber se a queda da escada de oito degraus foi consequência do ataque cardíaco ou se o ataque cardíaco aconteceu após a queda no iate em que passava férias em Ibiza, em Espanha.

A autópsia realizada esta segunda-feira de manhã confirma que Pedro Queiroz Pereira, dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil, sofreu um enfarte quando estava no seu iate, em Ibiza. No entanto, as conclusões preliminares da autópsia ao corpo do empresário, de acordo com fonte oficial da Navigator, não permitem para já perceber se a queda foi consequência do ataque cardíaco .

Segundo o Instituto Anatómico Forense de Ibiza, Pedro Queiroz Pereira faleceu às 23h15 (hora local), no interior do seu iate de 30 metros, atracado na marina de Ibiza Magna. O corpo seria retirado do local durante a madrugada, cerca das 2h30, de sábado para domingo.

Quanto ao corpo do empresário, será transportado para Portugal nas próximas 24 horas, indicou a mesma fonte.

O empresário Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes de Portugal, era dono da Navigator (antiga Portucel) e da cimenteira Secil. Morreu no sábado à noite, aos 69 anos, em Ibiza, onde passava regularmente férias. No domingo a Polícia Nacional de Espanha anunciou a abertura de uma investigação à morte do empresário português.

Segundo a revista Exame, era detentor de uma fortuna avaliada em 779 milhões de euros (em conjunto com a mãe), o que fazia dele o sétimo homem mais rico do país.

Acionista maioritário do grupo Semapa, proprietário da Navigator, mas também da cimenteira Secil e de negócios na área do ambiente e da energia.