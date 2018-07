O Tribunal de Portimão condenou hoje a nove anos de prisão o homem que, em maio de 2017, atacou com ácido uma cidadã britânica na via pública em Alvor, no concelho de Portimão, distrito de Faro.

O arguido, Edmundo Fonseca, de 45 anos, foi condenado pela tentativa de homicídio de Ellie Chessell, de 29 anos, tendo o tribunal dado como provado que o mesmo foi o autor do ataque com ácido, planeado com o ex-namorado da vítima.

Em 21 de junho passado, o ex-namorado de Ellie Chessel, Cláudio Gouveia, foi considerado como tendo sido o ordenante do ataque e condenado em cúmulo jurídico a 12 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de violência doméstica.

Na altura, o tribunal condenou também o arguido ao pagamento de uma indemnização de cinco mil euros à ex-namorada, aplicando-lhe ainda a pena acessória de proibição de contacto com a vítima pelo período de cinco anos.

O autor do ataque, hoje condenado a nove anos de prisão, foi julgado num processo autónomo, já que o tribunal não o conseguiu notificar a tempo para ser julgado no mesmo processo do ex-namorado da vítima.

Como consequência do ataque, ocorrido em plena via pública perto da localidade turística de Alvor, no concelho de Portimão, Ellie Chessell sofreu queimaduras em 60% do corpo.

De acordo com o Ministério Público, o ataque foi arquitetado pelo ex-namorado da vítima, dois meses depois de terminarem a relação na ilha da Madeira, onde residiam.

Os dois homens viajaram da Madeira para o Algarve, depois de terem planeado um encontro com a vítima através de uma rede social, com recurso a um perfil falso.