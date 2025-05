"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem de 41 anos e duas mulheres com idades entre os 36 e 38 anos, pela presumível autoria de um crime de roubo e sequestro ocorrido no passado dia 21 de maio, numa habitação localizada no barlavento algarvio", informa esta força policial em comunicado.

"Os suspeitos, por indicação de um dos autores, que conhecia a casa e a existência de dinheiro e valores na mesma, forçaram a entrada na habitação em momento em que a vítima se encontrava sozinha, vindo, já no interior da residência a manietá-la com extrema violência", é explicado.

Sabe-se que a vítima esteve "imobilizada e fechada numa das assoalhadas", pelo que "acabaram por revistar a casa, subtraindo algumas centenas de euros e alguns objetos de valor, vindo a fugir do local logo a seguir".

A PJ realizou "diligências de imediato, as quais permitiram identificar e localizar os autores do crime, que viriam a ser detidos fora de flagrante delito, tendo sido também possível recuperar alguns dos objetos furtados, à exceção do dinheiro".

Os detidos vão ser sujeitos "a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".