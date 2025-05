De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o jovem apresentou uma queixa eletrónica alegando ter sido vítima de roubo. Segundo a sua versão, ter-lhe-iam sido furtados um telemóvel, uns airpods, um relógio e um computador.

Contudo, após investigação conduzida pela polícia, identificou-se várias incongruências no relato apresentado. A análise dos indícios recolhidos permitiu concluir que a versão dos factos não correspondia à verdade.

Confrontado com as provas, o suspeito acabou por admitir que havia vendido os equipamentos numa plataforma online com o objetivo de acionar o seguro e receber a compensação financeira.

O homem foi detido, mas acabou por ser libertado, tendo sido notificado para comparecer em tribunal.