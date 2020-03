A Autoridade Marítima Nacional interditou todas as atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, nas praias do Continente, Madeira e Açores, de forma a minimizar a probabilidade de disseminação da COVID-19", pode ler-se em comunicado no site.

A interdição será levantada logo que estejam reunidas todas as condições de segurança.

A Autoridade Marítima Nacional reforça ainda o alerta para a não ida a banhos e recomenda que as pessoas não se desloquem às praias, de forma a minimizar a propagação da COVID-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassa as 151.000 pessoas em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, declarou hoje que se entrou "numa fase de crescimento exponencial da epidemia".

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (77), seguida da Grande Lisboa (73) e das regiões Centro (8) e do Algarve (7). Há ainda quatro casos confirmados no estrangeiro, segundo a Direção-Geral da Saúde.

O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, foram registados em Portugal 1.704 casos suspeitos, mantendo-se 5.011 contactos em vigilância.

O Governo declarou o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e anunciou a suspensão das atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira.

Outras medidas aprovadas foram a restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros estrangeiros de navios de cruzeiro, a suspensão de visitas a lares de idosos em todo o território nacional e limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados.