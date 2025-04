A Autoridade Palestiniana acusou hoje Israel de negar ao núncio do Vaticano o acesso à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e de impedir as celebrações cristãs no período da Páscoa.

“As autoridades israelitas negaram o acesso ao representante apostólico do Vaticano e embaixador na Palestina, o arcebispo Adolfo Tito Yllana, um ato contrário aos protocolos diplomáticos e às convenções internacionais”, afirmou o Alto-Comissariado Presidencial para os Assuntos da Igreja da Autoridade Palestiniana em comunicado. O texto descreve que “as forças israelitas montaram postos de controlo militares e impuseram severas restrições na Cidade Velha de Jerusalém ocupada, impedindo que um grande número de cristãos e peregrinos palestinianos chegassem à Igreja do Santo Sepulcro”. O líder do Alto-Comissariado, Ramzi Juri, criticou as “crescentes violações da liberdade religiosa e do direito internacional” por parte das autoridades israelitas. Juri salientou ainda numerosos registos de organizações de defesa dos direitos humanos de “ataques físicos e prisões arbitrárias de fiéis durante o dia, incluindo contra cristãos de Jerusalém”. O Alto-Comissariado acredita que estas ações “refletem uma estratégia mais ampla para alterar a natureza religiosa e cultural” em Jerusalém ocupada. “Este não é um incidente isolado, mas uma tentativa sistemática de judaizar a cidade, marginalizar a sua comunidade cristã e minar a identidade e a herança histórica”, acrescentou. A entidade pede uma “intervenção internacional urgente” da ONU, das organizações internacionais de direitos humanos e de todas as instituições cristãs face ao que classificou como “medidas discriminatórias e repressivas”.