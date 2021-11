Uma equipa de inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira esteve hoje nas instalações do Tondela, no âmbito de uma investigação em curso, tendo solicitado a colaboração do clube da I Liga de futebol, anunciou o emblema viseense.

Em comunicado, o Tondela refere que a equipa de inspetores esteve hoje no Estádio João Cardoso, solicitando "colaboração numa operação que está a desenvolver". O Tondela explica que "prestou o auxílio pedido no acesso a toda a documentação e informação numa conduta totalmente cooperante com os inspetores e operação em causa". Uma fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que a equipa de inspetores procurava "documentos relacionados com um processo de transferência de um jogador" de futebol, sem revelar, contudo, a que operação diz respeito.