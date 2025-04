Um golo de Joel Silva, aos 68 minutos, decidiu o encontro a favor dos ‘boavisteiros’, que conquistaram a segunda vitória nos últimos três encontros, mas mantêm-se em 18.º e último lugar, com 21 pontos, os mesmos dos algarvios, que estão em 17.º e vinham de um triunfo em casa do Estrela da Amadora.

Quando faltam quatro encontros para o final do campeonato, as duas formações seguem em zona de despromoção, a dois pontos do AVS, 16.º e em posição de play-off, que no sábado recebe o Casa Pia.