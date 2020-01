As autoridades australianas lançaram hoje uma operação de larga escala para resgatar milhares de pessoas que passaram a noite de Ano Novo cercadas pelos incêndios no sudeste do país.

Navios e aviões militares foram destacados para prestar ajuda humanitária e avaliar os danos causados pelos fogos, após um dos dias mais críticos desde o início da época de incêndios florestais, com a morte de pelo menos três pessoas em 24 horas. Cinco pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço oficial. Em cidades costeiras, como Mallacoota, milhares de turistas e moradores locais refugiaram-se nas praias e nos clubes de 'surf'. Apesar das temperaturas menos extremas e dos ventos mais fracos registados hoje, as autoridades indicaram esperar que as condições favoreçam novamente a progressão dos incêndios a partir de sábado. As equipas militares de socorro deverão demorar alguns dias a alcançar zonas mais remotas, acrescentaram.