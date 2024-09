Depois de encontrado o buraco, os banhistas foram alertados para não fazerem o mesmo.

O buraco em questão foi escavado perto de um café.

O vídeo do buraco foi partilhado pelas autoridades no Facebook onde denunciaram que as famílias foram embora sem encher o buraco que ficava num lugar que podia não ser visto no escuro.

A autoridade disse estar "chocada" com o tamanho do buraco e acrescentou: "Felizmente, a areia não secou, ​​e as paredes permaneceram firmes o suficiente para evitar um colapso seguido de esmagamento e/ou sufocamento das pessoas pequenas".

O Corpo de Bombeiros da Comunidade de Wadebridge também partilhou o vídeo e disse: "Brincar na areia pode parecer uma diversão inofensiva, mas pode representar um sério perigo se não for feito com segurança".

"A areia é notoriamente instável por natureza e pode desmoronar repentinamente se estiverem a escavar um buraco, um túnel ou empilhando ao lado, geralmente sem aviso", acrescentam.

A Guarda Costeira de Polzeath acrescentou que o corpo de bombeiros está "exatamente certo" e disse: "Esses desabamentos são raros, mas podem ser letais se ficarem presos num".

Recorde-se que em fevereiro, Sloan Mattingly, de sete anos, morreu após ser soterrado pela areia enquanto escavaca um buraco de 1,80 metros de profundidade numa praia da Flórida.

A menina ficou enterrada por cerca de 20 minutos e morreu após ser levada ao hospital.

Também nos EUA, Josh Taylor, de 23 anos, morreu em dezembro do ano passado depois de cair num buraco e ficar preso na areia na Ilha Bribie, em Queensland.