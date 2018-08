As autoridades espanholas resgataram esta tarde 111 pessoas, entre as quais 21 mulheres e três menores, em duas pequenas embarcações no mar de Alborão, a parte mais ocidental do mar Mediterrâneo.

Um porta-voz do Salvamento Marítimo informou à agência noticiosa EFE que, depois de receber vários avisos de saída de embarcações, foram deslocados meios para a zona, que localizaram as embarcações. No mar de Alborão permanece um barco de patrulha e um avião em busca de outras eventuais embarcações.