"Acabei de ser agredido por um indivíduo que me chamou ‘amigo dos monhés’ e atirou-me ao chão com uma ‘pazada’ na cara. Gritou ‘vota chega'", escreveu o autarca na sua página do Facebook.

Em declarações telefónicas à Lusa, Miguel Coelho explicou que o incidente ocorreu quando visitava as mesas de voto para saber se o ato eleitoral está a correr bem.

“Numa delas, em Alfama, estavam pessoas para votar na fila, entrei para cumprimentar e um indivíduo começou a chamar-me nomes”, relatou.

"A seguir deu-me um empurrão na cara, de mão aberta, e atirou-me ao chão", acrescentou.

Refira-se que Pedro Nuno Santos, líder do PS, já recriminou esta ação.

"Que se evitem, como já tivemos hoje de manhã, episódios de violência contra um socialista. Nós temos de responder com firmeza contra qualquer tipo de violência, defender a democracia, a participação cívica. Os portugueses não se revêem em atos de violência, respeitam os outros. Aconteceu com o Miguel Coelho [Vice-Secretário da Mesa da Assembleia da República], mas o que é verdadeiramente importante é participar de forma massiva, defendermos a democracia, para podermos avançar, para solucionar problemas dos portugueses, porque infelizmente ainda temos muitos portugueses em situação de dificuldade e eles só vão conseguir superar juntos se as pessoas votarem", referiu, apelando ao voto dos portugueses", revelou Pedro Nuno Santos.

A agressão, segundo algumas fontes, terá sido praticada por um conhecido de Miguel Coelho, sendo mesmo um funcionário da Junta de Freguesia.