O anúncio foi feito por Maria Antónia Escoval, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), ao qual compete este procedimento.

De acordo com a responsável, o IPST "desenvolveu um procedimento, que envolve a seleção dos dadores (os doentes recuperados), a colheita, a análise, o processamento e a distribuição deste plasma através dos serviços de imunoterapia dos hospitais".

Com esta terapêutica, pretende-se aferir através de ensaios clínicos se é possível realizar tratamentos a doentes de Covid-19 a partir do plasma de outros doentes entretanto recuperados.

No que toca ao recrutamento dos dadores, recordando que "a dádiva de sangue em Portugal é anónima, benévola e voluntária", Maria Antónia Escoval informou que está disponível no website do IPST um link onde todos os doentes recuperados podem "disponibilizar-se para fazer a sua dádiva de plasma convalescente".

A responsável disse que estarão envolvidos nesta colheita, para além dos três centros de sangue e transplantação do IPST, também mais sete serviços em hospitais portugueses, nomeadamente, três serviços de imuno-hemoterapia na região Norte, um na região Centro e três na região Sul.

Para realizarem-se os ensaios clínicos, a presidente do IPST disse ter sido constituído através de despacho um grupo de trabalho que inclui não só a Direção-Geral da Saúde (DGS), o Infarmed, o Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge e o Instituto de Medicina Molecular (IMM) de Lisboa, como também "os médicos prescritores nas várias instituições hospitalares." "Este grupo de trabalho irá definir os critérios mínimos de inclusão nestes ensaios clínicos e todo o restante que envolve esta terapêutica", como "volumes a transfundir e doentes a incluir nestes ensaios", sublinhou.

Para conseguir levar a cabo esta iniciativa, Maria Antónia Escoval recordou o papel do IMM no desenvolvimento dos testes " para a quantificação de anticorpos neutralizantes", sendo esta quantificação "essencial, assim como o volume transfundido para a eficácia desta terapêutica".

A responsável lembrou ainda que esta terapêutica já começou a ser utilizada "com eficácia" na China e os EUA, assim como em países da Europa como Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica e Holanda, "estão já a desenvolver ensaios com plasma convalescente". A medida, lembrou ainda a responsável, é recomendada tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

A presidente do IPST deixou ainda um agradecimento aos dadores que possibilitaram a manutenção das "reservas estratégicas de sangue e componentes sanguíneos em níveis muito estáveis durante os meses de março e abril", deixando, porém um apelo "a potenciais dadores que exerçam estes dever de cidadania para com aqueles que são mais vulneráveis".