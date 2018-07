O responsável pelas operações de salvamento numa gruta na Tailândia confirmou que as quatro crianças resgatadas hoje já estão no hospital e prometeu que na terça-feira serão retirados os cinco jovens que ainda se encontram no interior.

Numa conferência de imprensa perto da gruta onde os 12 jovens e o seu treinador desapareceram a 23 de junho, o chefe da célula de crise, Narongsak Osottanakorn, disse que as operações de resgate foram hoje suspensas às 20:00 (14:00 em Lisboa), tendo demorado menos duas horas do que no dia anterior. A razão apontada pelo responsável prende-se com o facto de ter sido a mesma equipa de mergulhadores a executar a missão, já ciente das condições da gruta e com melhor conhecimento do caminho e dos procedimentos a executar. Até ao momento, foram retirados da gruta oito rapazes.