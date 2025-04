Na comparação com o mesmo período de 2024, o volume de entregas do segmento de aviação comercial da Embraer entre janeiro a março ficou estável com sete aeronaves.

No segmento de aviação executiva foram entregues 23 jatos no primeiro trimestre, resultado 28% superior ao total de 18 aeronaves entregues no mesmo período do ano passado.

As estimativas da Embraer preveem entre 77 e 85 entregas no setor de aviação comercial em 2025 e entre 145 e 155 aeronaves do segmento de aviação executiva neste ano.

A empresa também informou em fevereiro que espera uma faturação entre 7 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros) e 7,5 mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros), margem EBIT (juros antes de juros e impostos) ajustada entre 7,5% e 8,3% e fluxo de caixa livre ajustado de 200 milhões de dólares (181,2 milhões de euros) ou superior em 2025.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares, tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, é acionista maioritária da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.