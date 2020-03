“Quando não podemos produzir um produto, estamos a produzir outro. Inicialmente houve alguma dificuldade com o que vinha da China, mas o fornecimento já começa a estar normalizado e, ao mesmo tempo, começamos a ter problemas com alguns fornecedores italianos”, disse João Nascimento.

O presidente do comité executivo regional da Teka adiantou ainda que, até agora, não têm qualquer registo de trabalhadores infetados com o novo coronavírus, assegurando que tomaram “todas as medidas necessárias para dentro do possível manter as pessoas em segurança”.

“Além das desinfeções diárias, fornecemos álcool às pessoas, mantemos distância, diminuímos a densidade de pessoas que podem permanecer no refeitório e nas zonas de lazer, acabamos com viagens e visitas a clientes”, explicou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Portugal regista hoje 76 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que na quinta-feira, e o número de infetados subiu para 4.268, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.