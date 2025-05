Às 3h00 de sexta-feira, Faro e Beja ficam sob aviso amarelo devido à precipitação, sendo que às 6h00 juntam-se as regiões de Setúbal e Lisboa, segundo informação disponibilizada hoje pelo IPMA, que aponta para períodos de céu muito nublado e aguaceiros que poderão ser fortes e até acompanhados de trovoada.

Já Évora, Portalegre, Santarém, Leiria e Castelo Branco ficam sob alerta amarelo a partir das 9h00. O restante país fica em alerta amarelo a partir das 12h00, também devido à previsão de mais chuva.

Já em relação ao estado do mar, os meteorologistas apontam para ondas de oeste com 1,5 a 2 metros na costa ocidental a norte do Cabo Carvoeiro e ondas de sudoeste com 2 a 3 metros na costa ocidental a sul do Cabo Carvoeiro.

Na costa sul, as previsões são de ondas de sudoeste com 2 a 3 metros.

Entretanto, o capitão da Capitania do Porto do Funchal lançou um aviso, com base nas informações do IPMA, alertando para a possibilidade de ventos e agitação marítima fortes no arquipélago da Madeira, que deverão diminuir ao final do dia de sexta-feira.

Perante estas previsões, o capitão recomenda a que se evitem os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e que se mantenha “uma vigilância apertada das embarcações”.

“Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras” é outra das recomendações do aviso divulgado pela Capitania do Porto do Funchal.