O presidente do PSD, Luís Montenegro, assumiu hoje que há indícios de que o PS “tem muito mais a ver” com a divulgação dos clientes da empresa Spinumviva e reiterou que não difundiu nem promoveu a difusão do documento.

Qual a notícia?

Montenegro foi questionado pelos jornalistas sobre o deputado do PS Pedro Delgado Alves ter admitido a consulta de informação com novos dados de clientes da Spinumviva, empresa fundada pelo presidente do PSD e que passou recentemente para os seus filhos.

"Eu não promovi nenhuma divulgação, nem nenhuma publicitação, não tive nenhuma atitude que pudesse condicionar de que forma fosse o debate que foi realizado", disse, revelando que o PS "tem muito mais a ver" com a divulgação dos clientes da empresa Spinumviva.

E como o PS reagiu?

O PS rejeitou hoje responsabilidades na divulgação da nova lista de clientes da Spinumviva, empresa fundada e para a qual trabalhou o primeiro-ministro, Luis Montenegro, depois de um deputado do partido ter admitido que a consultou.

“O deputado [do PS, Pedro Delgado Alves] já disse que não divulgou. Consultou”, afirmou o porta-voz do PS, Marcos Perestrelo, em declarações à imprensa, sublinhando que o partido “apenas pode dizer que não divulgou”.

Marcos Perestrelo referiu que do ponto de vista do PS esse não é “um facto essencial” e acusou o primeiro-ministro e líder do PSD e também este partido de “um padrão de opacidade e falta de transparência”.

O importante é que “a informação foi entregue um ano depois do que devia ter sido entregue e com a preocupação – ficámos hoje a saber - de só vir a ser conhecida depois das eleições”, afirmou.

O que aconteceu nos últimos dias?

Numa nova declaração submetida no portal da transparência dos titulares de cargos políticos, Luís Montenegro acrescentou sete novas empresas para as quais trabalhou na empresa fundada pelo próprio e que passou recentemente para os seus filhos.

Essa informação foi conhecida pouco antes do debate com o líder do PS, Pedro Nuno Santos, na quarta-feira à noite, tendo este lançado a suspeita de que o próprio Luis Montenegro o tenha feito com o propósito de influenciar o debate.

Montenegro refutou durante o debate e reiterou hoje que não entregou a nova lista de clientes da Spinumviva por decisão própria, mas por pedido da Entidade para a Transparência.