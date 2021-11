Um avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu hoje no interior do estado de Minas Gerais. Inicialmente foi adiantado que todos os envolvidos foram resgatados com vida, mas a Polícia Civil confirmou que a artista de 26 anos e os restantes ocupantes morreram vítimas do acidente.

De acordo com o portal de notícias G1, dentro da aeronave, com capacidade para seis passageiros, estavam a cantora, o seu produtor Henrique Ribeiro, o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto Num primeiro momento, a assessoria de Marília Mendonça indicou que todos os ocupantes foram resgatados com vida, mas o mesmo meio de comunicação, citando a Polícia Civil brasileira, adiantou que a cantora de 26 anos morreu, em conjunto com dois assessores, piloto e copiloto. A cantora deslocava-se para um espetáculo em Minas Gerais e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave. A jovem artista, de 26 anos, é um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já atuou em Portugal. [Notícia atualizada às 20:58]