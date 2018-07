Um avião de passageiros da companhia Aeroméxico despenhou-se hoje nas imediações do Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México, com 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

Um avião da companhia Aeromexico caiu esta terça-feira no estado de Durango, no norte do país. De acordo com Gerardo Ruiz Esparza, ministro das Comunicações e dos Transportes, 101 pessoas - 97 tripulantes e 4 membros da tripulação - seguiam a bordo do aparelho.

O voo 2431 tinha como destino a Cidade do México e era operado por um avião Abraer 190 com capacidade para 100 passageiros.

O governador José Rosas Aispuro escreveu no Twitter que ainda não havia números oficiais sobre mortes ou feridos.

A imprensa local está a noticiar que o acidente aconteceu apenas cinco minutos após a descolagem.

A companhia aérea mexicana escreveu também no Twitter que estava ciente dos relatos de um acidente em Durango e que estava a procurar confirmar as informações e obter detalhes.

Um correspondente da AFP no local viu o avião envolto numa nuvem de fumo e os passageiros a sair a pé do aparelho, alguns com ferimentos ligeiros visíveis.

As primeiras imagens difundidas nas redes sociais e meios de comunicação social mostram um avião no solo, com a cabine parcialmente consumida por um incêndio, descreveu a AFP.

O presidente do México, Enrique Peña Nieta, escreveu no Twitter que as autoridades já estão no terreno, manifestado o desejo de que a tripulação e os passageiros se encontrem bem.