“Os C-130 dos Estados Unidos lançaram mais de 27.600 pacotes de alimentos e 25.900 garrafas de água no norte de Gaza, uma área de grande necessidade, permitindo o acesso de civis à ajuda crítica”, precisou o comando.

A operação, realizada às 14:27 em Gaza (12:27 em Lisboa), envolveu vários aviões C-130 da Força Aérea e soldados especializados “na entrega aérea de suprimentos de assistência humanitária”.

O Centcom, com sede numa base aérea em Tampa, Florida, disse que as entregas de ajuda para “aliviar o sofrimento” da população de Gaza vão continuar, segundo um comunicado citado pela agência espanhola Europa Press.

Na semana passada, uma destas entregas revelou-se fatal para cinco pessoas, que morreram depois de terem sido atingidas pelos pacotes devido a falhas nos paraquedas.

O grupo islamita palestiniano Hamas descreveu a iniciativa como fútil e apelou para um cessar-fogo imediato e para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária.

A ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza provocou mais de 31.100 mortos em cinco meses, segundo as autoridades do governo do Hamas, que controla o enclave palestiniano desde 2007.

Israel declarou guerra ao Hamas depois de ter sofrido um ataque sem precedentes em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, de acordo com as autoridades israelitas.