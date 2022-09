Joy Ryan tem 92 anos e nunca tinha visto uma montanha, isto até 2015, quando tinha 85. O neto, Brad Ryan, encarregou-se então de preencher uma lacuna na já longa vida da sua avó e há sete anos iniciaram uma jornada pelos parques nacionais dos Estados Unidos da América. Já visitaram 62 em sete anos.

“Queria poder oferecer-lhe uma oportunidade para ela ver a primeira montanha”, disse Brad, que questionou então a avó, na altura com 85 anos, se ela estaria interessada numa longa viagem. A resposta não poderia ter sido mais positiva: “A que horas vens buscar-me?”

A primeira montanha visitada foi então no parque nacional Great Smoky Mountains, na fronteira da Carolina do Norte e o Tenessee. "Está além de qualquer coisa do que poderia ter imaginado na minha vida", confessou Joy Ryan ao Washington Post, que fez uma reportagem sobre esta odisseia de avó e neto.