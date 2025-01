O objetivo deste projeto-piloto, que conta com a instalação de 17 máquinas em áreas como o Bairro Alto, a Bica e o Cais do Sodré, é criar uma solução inovadora e sustentável para o problema dos copos descartáveis que são abandonados em grande quantidade na via pública, refere a CML em comunicado.

“É mais um passo que pretendemos dar no reforço das políticas de sustentabilidade que estamos a implementar na cidade. Vejo esta medida com um enorme potencial e que deverá ser expandida a mais áreas de Lisboa. Considero essencial que as cidades se tornem protagonistas na resposta aos novos desafios ambientais, dando o contributo local para a convergência das metas do Acordo Climático de Paris, do Pacto Ecológico Europeu e da ‘Missão 100 Cidades com impacto neutro no clima e inteligentes até 2030’”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Serão também implementadas estações de receção de copos reutilizáveis, denominadas “Reverse Vending Machines”, que permitirão aos utilizadores devolver os copos de uma forma simples e rápida, garantindo o retorno do valor que terão pago como depósito. Os copos serão higienizados e devolvidos aos comerciantes, fechando assim o ciclo de reutilização e promovendo uma verdadeira economia circular.