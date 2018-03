Os rendimentos operacionais do Banco CTT, que faz dois anos em 18 de março, ascenderam a 7,6 milhões de euros, o que compara com cerca de um milhão de euros em 2016, anunciaram hoje os CTT.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os Correios de Portugal referem que, “no final de 2017, o Banco CTT alcançou uma nova marca histórica, o primeiro ano completo de atividade, totalizando mais de 20 meses desde a sua abertura ao público em março de 2016″.

No ano passado, “os rendimentos desta área de negócio atingiram 7,6 milhões de euros”, contra “cerca de 1,0 milhões de euros em 2016″, referem, no comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) reportado do Banco CTT melhorou 5% para 24,2 milhões de euros negativos.

Atualmente, o Banco CTT está presente em 208 lojas e conta com 285 mil clientes, através da abertura de mais de 226 mil contas de depósitos à ordem.

A instituição financeira captou mais de 619 milhões de euros em depósitos, dos quais 409 milhões de euros à ordem.

No final do ano passado, a instituição financeira dos CTT contava com 184 trabalhadores, mais 13,6% que um ano antes.

