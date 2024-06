O Banco de Portugal manteve hoje a previsão do crescimento da economia portuguesa em 2% este ano, mas prevê a redução do excedente orçamental para 1% do PIB.

As previsões constam do Boletim Económico publicado hoje pela instituição liderada por Mário Centeno.

O Banco de Portugal (BdP) manteve a previsão de um crescimento da economia de 2% este ano, o mesmo valor previsto em março. Estima ainda a manutenção da taxa de desemprego em 6,6%. Quanto a projeções orçamentais, o Banco de Portugal estima que o "saldo orçamental deverá deteriorar-se nos próximos anos" e que em 2024 fique em 1% do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo dos 1,2% do PIB de 2023. O excedente orçamental deverá ainda baixar para 0,8% em 2025 e 0,6% em 2026. Contudo, a entidade liderada por Mário Centeno avisa que nestes cálculos não estão medidas com impacto orçamental entretanto tomadas. "Após o fecho da informação, ocorreu o anúncio e aprovação de várias medidas de política com impacto orçamental relevante e permanente que não estão consideradas", refere.