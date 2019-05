Desde o dia 10 de maio que as ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa têm registado várias perturbações devido à falta de mestres, situação que se mantém, com várias carreiras a serem suprimidas.

O cenário piorou com a paralisação parcial de dois dias, que ocorreu no final da semana passada, e com a greve às horas extraordinárias, que se iniciou no dia 23 de maio e se deve prolongar até ao final do ano.

Está já prevista uma nova paralisação parcial, de três horas por turno, entre 03 e 07 de junho, que deve afetar as horas de ponta da manhã e tarde.

O Bloco de Esquerda já informou que vai pedir respostas ao Governo esta sexta-feira, no parlamento, sobre "as dezenas de supressões nos transportes públicos" urbanos e suburbanos, criticando a falta de investimento e o incumprimento de anúncios já feitos pelo executivo.

Na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, criticou os mestres da Soflusa por apenas quererem uma vantagem salarial para a sua categoria, colocando em causa o equilíbrio das diferentes categorias profissionais.

No dia seguinte, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, rejeitou os argumentos invocados pelos mestres para a paralisação, uma vez que as novas contratações “estão a decorrer” e porque “não é possível atender” à reivindicação salarial específica.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) reagiu a esta afirmação acusando o Governo de estar a “incendiar ainda mais” o conflito entre a Soflusa e os mestres.

De acordo com os sindicatos, apenas trabalham 21 mestres na transportadora (dos quais três estão de baixa médica), mas são necessários 24, além de se ter verificado um maior “saturamento” da classe, depois de a empresa introduzir uma nova escala de serviços, em abril, com a implementação do passe Navegante.

Entretanto, o presidente da Câmara do Barreiro disponibilizou-se para servir de mediador entre as partes.

Na visão do autarca, a resolução do problema “não é uma prioridade, mas sim uma urgência”, até porque os maiores prejudicados são os utentes, com as constantes supressões nas horas de ponta.

“Toda a gente já percebeu que o problema que existe não é novo, mas está-se a agudizar. E esta é a janela de oportunidade de se resolver já: a câmara municipal está completamente à disposição para servir de mediadora entre os sindicatos, empresa e o Ministério do Ambiente”, disse à Lusa Frederico Rosa.

(Notícia atualizada às 12h06)

*Com agências