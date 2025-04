Por sua vez, o lucro operacional quase triplicou, atingindo 509 milhões de euros até março.

No final do mesmo mês, a empresa, que tem sede em Estocolmo, contava com 678 milhões de utilizadores ativos mensais, mais 10%.

Por sua vez, o número de subscritores ‘premmium’ progrediu, entre janeiro e março, 12% para 268 milhões.

Citado em comunicado, o fundador do Spotify, Daniel Ek, disse que os resultados alcançados devem-se, em parte, ao modelo ‘freemium’, que dá aos utilizadores flexibilidade de permanecer na plataforma, “mesmo em momentos de maior incerteza”.

Daniel Ek referiu ainda que, apesar dos momentos de incerteza, a plataforma de música está confiante no futuro.