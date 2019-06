No chamado Dia de Base Aberta, os visitantes vão “poder assistir a atividade aérea e a demonstrações cinotécnicas” e conhecer aeronaves como o C-130H, o C-295M, o EH-101 Merlin (da Força Aérea) e o Lynx (da Marinha), informou a Força Aérea num comunicado.

O público poderá também visitar a torre de controlo e uma exposição do Centro de Treino de Sobrevivência da Força Aérea.

Ao longo do dia, serão ainda realizados batismos de voo, mediante sorteio.

As instalações estarão abertas entre as 10h e as 17h e a entrada é livre.

Já nos últimos anos a base tinha comemorado o aniversário da Força Aérea com um dia aberto.