Em declarações à agência Lusa, o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, confirmou que a visita àquela unidade do Porto está marcada para quarta-feira de manhã.

A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do ‘Joãozinho', para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João, concelho do Porto.

Com a visita ao hospital, o bastonário da Ordem dos Médicos afirma que pretende "verificar no local os problemas" e "esclarecer algumas questões que têm sido suscitadas", além de "estar junto dos doentes e dos médicos".

"A questão tem-se centrado sobretudo nos doentes oncológicos, e é uma questão importantíssima, mas há outras crianças internadas sem condições de dignidade”, afirmou Miguel Guimarães à Lusa.

Para o bastonário, o caso da ala pediátrica do São João "não pode morrer até à situação estar resolvida".