Miguel Guimarães afirmou também que no decorrer da reunião, as diferentes estruturas que compõe o Fórum Médico se mostraram solidárias para com todos os médicos, em particular, os médicos de família que auxiliaram os doentes do lar de Reguengos de Monsaraz.

Questionado sobre a reunião agendada para terça-feira com o primeiro-ministro, António Costa, o bastonário afirmou tratar-se de “um sinal positivo”, considerando que os “médicos querem fazer parte da solução e não estar à margem da solução”.

À Lusa, fonte do gabinete de António Costa confirmou que o primeiro-ministro se vai reunir com a Ordem dos Médicos na terça-feira de manhã.