A equipa de Berlim, que assim fugiu à zona de despromoção e segue no 14.º posto, construiu o resultado na primeira parte, com golos de Zeefuik, Matheus Cunha e Jhon Córdoba, aos quatro, 26 e 33 minutos, respetivamente.

O Bayer Leverkusen, que apenas venceu um dos cinco últimos encontros disputados para a 'Bundesliga', segue na sexta posição, a última que dá acesso às competições europeias, com dois pontos de vantagem sobre o Union Berlim, que é sétimo e que no sábado perdeu 5-2 com o Eintracht Frankfurt, num jogo em que o português André Silva ‘bisou’.

O Mainz somou o segundo triunfo consecutivo, impondo-se por 2-1 ao Hoffenheim, e juntou-se ao Hertha na fuga aos últimos lugares, seguindo agora no 15.º posto, em igualdade pontual com a formação de Berlim.